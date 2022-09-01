На Херсонщине оккупанты усилили фильтрационные мероприятия

Во временно оккупированной части Херсонщины захватчики за последние две недели ужесточили фильтрационные меры в отношении патриотически настроенного населения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Задерживают волонтеров гуманитарных центров, которые продолжали работать в том объеме, который был возможен в этих условиях. Задерживают людей, подозреваемых в нанесении патриотических надписей и расклеивании листовок, а также фермеров, которые до сих пор отказывались перерегистрировать свой бизнес на «юрисдикцию» орков. Всем нашим людям сейчас нужно соблюдать максимальную осторожность! Главное – сохранить ваши жизнь и здоровье!» – написал Соболевский в соцсети.

В полиции региона также сообщили, что в селах Херсонского района военнослужащие рф преследуют бывших участников АТО, обыскивают их жилье с целью выявления наших бойцов.

«В настоящее время известно о двух погибших бывших атовцах от рук оккупантов. Смерть людей была насильственной», – отметили в ГУ НП.

Также в Херсоне вооруженные военные рф вломились в частный дом, где провели обыск и забрали документы и печати частных предпринимателей, а также свидетельства о праве собственности на недвижимость в Николаеве, Херсоне и Киеве.

Из временно оккупированных Херсона и Олешек продолжает поступать информация о фактах мародерства российскими военными, обворовывающих дома и квартиры, а также отбирающими у местных жителей автомобили.

Полицейские фиксируют все военные преступления рф, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам следователи открыли уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.