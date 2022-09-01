«Мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса»: Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеосверении.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО.

Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.

Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз.

Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал Президент.