«Мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса»: Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.
Об этом Зеленский сообщил в своем видеосверении.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО.
Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.
Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз.
Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.
Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал Президент.
Следует отметить, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября планировал провести незапланированную пресс-конференцию. Она начнется в 19.00 по киевскому времени. При этом тема выступления генсека НАТО не объявляется.