«Мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом»: Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда готова к переговорам, но разговор с президентом россии он будет вести только тогда, когда это будет не владимир путин.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что вся Украина будет освобождена от врага, а россия уже почувствовала мощь нашего государства.

– Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало россии договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии, – сказал Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль 30 сентября подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.