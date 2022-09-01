«4 грузовика и 12 джипов уже с сегодняшнего дня могут работать на победу Украины»: нардеп Чорноморов о помощи ВСУ от бизнеса

Коллективы НАЭК «Энергоатома» и «Южэнергостроя» передали ВСУ 4 грузовика и 12 джипов, которые уже с сегодняшнего дня могут работать на победу Украины, помогая героическим военным.

Об этом сообщил народный депутат Украины Артем Чорноморов.

«Добрый вечер, мы из Украины. Без лишних слов. «Энергоатом» вместе с «Южэнергостроем» передали нашим ВСУ такие нужные для выполнения различных задач автомобили. 4 грузовика и 12 джипов уже с сегодняшнего дня могут работать на победу Украины, помогая нашим героическим военным. Спасибо коллективам «Энергоатома» и «Южэнергостроя». Друзья, Вы невероятно круты!», – сообщил Чорноморов.

В видео к сообщению нардеп поблагодарил Вооруженные силы Украины, защищающие государство от российской армии.

«От себя лично, от 131-го округа и пользуясь случаем от Николаевской области, хотел бы поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые сегодня стоят титановым щитом и защищают весь Юг от российских террористов, захватчиков и нечистые. Я вам искренне признателен, мой вам поклон», - сказал Чорноморов.

Отдельно он отметил, что коллективы «Энергоатома» и «Южэнергостроя» с первого дня войны помогают военным. Так же это делает и государство: