Оккупанты начали «мобилизацию» в Херсоне и Бердянске, – Генеральный штаб ВСУ

В Херсоне и Бердянске оккупанты занимаются принудительной мобилизацией мужчин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщается, оккупационное командование пытается ввести меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

«В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которое планируется задействовать в районе проведения боевых действий. В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения росгвардии с целью подавления вероятного сопротивления местного населения», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что на территории российской федерации частичная мобилизация сопровождается тотальной коррупцией.

«В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные «тарифы». Да, отсрочка от мобилизации стоит 100 тысяч рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения, - резюмировали в Генеральном штабе ВСУ.

Как известно, в России полицейским запретили выезд из страны и приказали сдать загранпаспорта.