Гауляйтер Сальдо заявил, то оккупированная часть Николаевщины в составе Херсонской области стала «частью» рф

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что оккупированные территории Николаевской области вошли в состав россии как часть Херсонской области.

Об этом пишут на сайте российской пропаганды РИА-Новости.

Речь идет об оккупированных Снигиревке и Александровке.

Отметим, ранее гауляйтеры Херсонской области подписали документ, согласно которому временно оккупированные части Николаевской области присоединяются к Херсонщине.



После этого жители временно оккупированной Снигиревки, которые сейчас проживают в городе Новый Буг, заявили, что выступают против проведения так называемого «референдума» за присоединение к российской федерации.

Позже они опять выступили против «референдума» оккупантов: «Была, есть и будет Украиной».

А 30 сентября глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на организованный оккупантами «референдум» в захваченной Снигиревке пришли всего 30 человек.