ГБР обнаружило на Харьковщине склад с боеприпасами и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов

Сотрудники ДБР нашли склад в городе Изюме Харьковской области. Оккупанты хранили в нем боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1-я танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории россии. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации.

Также россияне во время бегства оставили на складе немалый арсенал боеприпасов, в том числе боевые заряды для систем реактивного залпового огня.

ДБР передало найденные боекомплекты подразделениям Вооруженных сил Украины.

«Кстати, 1 танковая дивизия российской армии вместе с другими подразделениями «засветилась» и во время оккупации Тростянца на Сумщине. Это, в частности, подтверждают и документы военных РФ, которые нашли работники ДБР в Сумской области. Впрочем, как и в Тростянце, так и в Изюме оккупанты не смогли закрепиться на позициях, убежали и оставили технику и боекомплекты», - сообщили в ДБР.

Напомним, что в Балаклее ДБР разоблачило еще двух предателей, которые помогали оккупантам.