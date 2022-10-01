В Изюме правоохранители начали фиксацию разрушений для суда в Гааге

Десять групп, в состав которых входят прокуроры, следователи полиции и СБУ, провели осмотр разрушений в деоккупированном городе.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«Инфраструктура города Изюм разрушена более чем на 70%. Основная цель фиксации разрушений, повреждений — это привлечение к уголовной ответственности российских оккупантов. Цель — передача следов, доказательств в Международный уголовный суд», — отметил Игорь Чуб, начальник управления надзора за соблюдением законов Нацполицией и органами, которые ведут борьбу с организованной и транснациональной преступностью.

Отмечается, что не все районы города полностью разминированы, поэтому правоохранители работают вместе со взрывотехниками.