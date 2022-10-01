Иранские беспилотники, которые используют россияне, показали свои «многочисленные неудачи» на поле боя, - Пентагон

В Соединенных Штатах считают, что иранские беспилотники, которые россия использует на войне в Украине, потерпели «многочисленные неудачи» на поле боя.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саши Бейкер.

Она сказала, что в Пентагоне уже увидели свидетельства того, что беспилотные летательные аппараты, которые связывают с Ираном, потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине.

Бейкер добавила, что иранские дроны не обеспечивают россии технологическое преимущество в полномасштабной войне.

«Мнение, что они составляют некий технологический скачок, честно, просто не подтверждается данными», – отметила представительница Пентагона.

Напомним, что в конце августа США заявили, что россия владеет иранскими беспилотниками, способными нести оружие. По словам официальных лиц, россияне забрали беспилотники с иранского аэродрома и перевезли их обратно в рф грузовыми самолетами в середине августа.

Справка: Shahed-136 – дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году.