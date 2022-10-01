ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В небе над Херсонской областью силы ПВО ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Уже 220-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 30 сентября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 1 октября.

Информация постоянно обновляется...

00:20 В небе над Херсонской областью противовоздушная оборона Украины уничтожила российский вертолет Ка-52, сообщает служба связей с общественностью воздушного командования « Юг» .