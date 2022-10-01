Россияне заставляют сотрудников ЗАЭС переходить на работу в «Росатом», - Bloomberg

Украина заявила, что рабочим оккупированной россией Запорожской атомной электростанции приказали перевестись в «Росатом», чтобы сохранить работу.

Об этом пишет Bloomberg.

Представитель Киева сообщил на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что «Росатом» увеличил количество своих сотрудников в Запорожье, чтобы обеспечить смену владельца АЭС после того, как кремль аннексирует территорию.

«Эти представители «Росатома» заявили, что на тот момент Запорожская атомная электростанция будет принадлежать «Росатому», и потому в течение двух недель все сотрудники должны написать заявление о трудоустройстве в «Росатом», – сказал представитель Украины Евгений Цымбалюк.

Сообщается, что представители россии имели право ответить на заявление Украины, но не воспользовались им. Украина же призвала МАГАТЭ не допустить переход станции в собственность «Росатома».

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции . Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет , в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена , а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции .

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.