Полгода в СИЗО в РФ без вести: учительница с Черниговщины все время плена общалась с россиянами только на украинском

Учительницу Викторию Андрушу россияне захватили во время оккупации села Старый Быков на Черниговщине. Долгое время родные не знали даже жива ли она, лишь позже, случайно узнали, что Виктория находится в Курском СИЗО.

Накануне она, а также еще пять пленных вернулись домой, говорится в сюжете ТСН .

На первых кадрах освобождения из российского плена 26-летняя Виктория уже на свободной украинской земле. В родном селе девушки уже второй день только и разговоров о том, что Вика наконец-то дома.

От нее за последние полгода они не получали никаких известий. Виктория до полномасштабного вторжения работала учительницей математики и информатики в одной из Броварской школы. От войны она убежала к родителям в Старый Быков, но уже в конце февраля село оказалось в оккупации. 25 марта российские оккупанты ворвались в их дом и похитили девушку за то, что она якобы передавала украинским военным информацию о перемещении российской техники.

"Я стояла в кухне и слышала, как кричали там и плакали, и мать плакала, и отец плакал. Они стучали, стучали. Потом я видела, как ее вели. Они в конце стояли, и блокпост их, и БТР", - рассказывают соседей девушки.

Через несколько дней российские захватчики вернулись снова и унесли уже мать. Три дня женщину держали в одном из подвалов в соседнем селе Новый Быков с завязанными глазами. Из-за пыток и захватов российскими оккупантами прошло немало местных, их содержали в подвалах и погребах.

До сих пор в селе есть один пропавший без вести, о судьбе Виктории долгое время тоже не было никакой информации. Родные разыскивали ее, но все было бесполезно.

"Сначала не было информации, потом было очень много фейковой информации о ее местонахождении. Последнее время была информация, подтвержденная "Красным Крестом", что Виктория в Курской области в плену", - рассказывает староста округа Игорь Костоваров.

В плену Виктория не шла ни на какие компромиссы, разговаривала с россиянами исключительно на украинском языке, об этом рассказывали другие освобожденные пленники. Теперь среди них и она сама.