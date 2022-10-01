«Окружение – это всегда трындец»: Арестович заявил, что ВСУ взяли в кольцо от 2,5 до 5,5 тысяч оккупантов

Украинские военные под Лиманом Донецкой области оцепили несколько тысяч российских солдат и офицеров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

«Наибольшая цифра, которую называют – 5,5 тысяч человек, наименьшая – 2,5 тысячи. Но им триндец в том или ином варианте. Окружение – это всегда триндец» , – констатировал он.

По словам Арестовича, в окружении украинских войск находится не только живая сила врага, но и их техника.

Кроме того, он заявил, что российские оккупанты предприняли несколько попыток деблокировать окружение. Впрочем, они были безуспешны из-за отсутствия сплоченных резервов в необходимом количестве.