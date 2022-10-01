россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН с осуждением «референдумов» в Украине

Делегация россии в Совете Безопасности ООН воспользовалась правом постоянного члена и применила вето при голосовании резолюции, осуждающей кремлевские псевдореферендумы в Украине и призывавшая не признавать никаких изменений украинских границ.

Соответствующая трансляцию заседания велась в YouTube.

Четыре страны - Китай, Индия, Габон и Бразилия - во время голосования воздержались, остальные 10 членов Совета Безопасности поддержали резолюцию, подготовленную США и Албанией. Для принятия резолюции было бы достаточно минимум девяти голосов членов Совбеза без вето постоянных членов.

В документе осуждается «организация россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины», которые «не имеют никакой юридической силы». Также в резолюции содержится призыв к россии «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

При обсуждении постоянный представитель рф в ООН Василий Небензя обвинил США в «непристойности»: мол, вынесение на голосование резолюции с осуждением действия постоянного члена Совбеза нарушает устоявшуюся практику и провоцирует москву на применение права вето.

В ответ постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее, где отсутствует право вето, чтобы показать, что мир «все еще на стороне суверенитета и защиты территориальной целостности».

Напомним, 30 сентября, путин подписал «договор» об аннексии оккупированных территорий Украины.