«Задержали насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении»: Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении

Об этом заявил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе.

Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«Требую от российских военных, контролирующих Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, также незаконно находящихся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма в отношении руководства и персонала ЗАЭС, немедленно уволить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей. АЭС», – заявил Петр Котин.

Также он обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

Напомним, на Херсонщине оккупанты похитили главу ОТГ, которая отказалась работать на россии.