Буданов: Сейчас нет никаких оснований полагать, что россия в ближайшей перспективе ударит ядерным оружием по Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что пока нет оснований полагать, что россия нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом он заявил в интервью в эфире национального марафона новостей 30 сентября.

- По состоянию на данный момент нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины, - сказал руководитель ГУР.

Он также добавил, что не стоит также бояться мобилизации в россии, потому что на самом деле «это подарок» для Украины, потому что « это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить, это его (президента россии владимира путина – ред.) агония».

Как известно, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что если россия продолжит угрозы в адрес Украины и применит ядерное оружие, США воспримут это как нападение на НАТО.