На Юге создадут отделение штаба по обращению с военнопленными, - Копытин

Родные пленных и пропавших без вести Николаевщины встретились с представителями Координационного штаба по обращению с военнопленными. Отделение Штаба будет создано и на Юге Украины.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

На встрече, которую провели член Координационного штаба, народный депутат Игорь Копытин и его помощник, депутат Николаевского районного совета Сергей Моторный, родные и близкие украинских защитников получили актуальную информацию о процессах обмена.

Представители Координационного штаба в деталях рассказали о механизмах работы штаба, сотрудничестве с международными организациями, в частности, о мандате Международного Комитета Красного Креста. Также поделились информацией о том, что идет работа над организацией последующих обменов.

После официальной части и блока ответов на вопросы родные и близкие украинских защитников смогли получить информацию о пленных, судьбой которых они заботятся.

«Отдельно было проанонсировано создание регионального отделения Координационного штаба на Юге Украины. После запуска этого отделения семьи Защитников и Защитниц будут иметь возможность решать вопросы возвращения своих близких, не приезжая в столицу», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и россией. Украина вернула домой 216 защитников "Азовстали". А позже Украина вернула из плена еще двух гражданских и четырех николаевских морпехов, защищавших Мариуполь.