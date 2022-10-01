В Николаеве отдали под суд аферистов, продающих несуществующее жилье

В Николаеве полицейские закончили расследование дела в отношении членов организованной преступной группы, которые обманывали граждан при продаже недвижимости. Обвинительный акт был передан в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области установили, что 44-летняя жительница Николаева организовала мошенническую схему завладения деньгами граждан под предлогом продажи недвижимости в областном центре.

В свою противоправную деятельность женщина привлекла еще двух знакомых.

Злоумышленники подыскивали лиц, намеревавшихся приобрести жилье, после чего заключали с ними предварительные договоры продажи недвижимости, получали от граждан задаток за будущую продажу жилья, после чего исчезали из виду.

Таким образом, мошенникам удавалось обманывать потерпевших и присваивать их деньги.

По данному факту следователи расследовали уголовное производство, предусмотренное частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как во Львове мужчина с матерью создали фирму по управлению активами, собрали инвестиции на строительство жилья и исчезли за границей с чужими 16 миллионами гривен.

