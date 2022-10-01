Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за аннексии россией оккупированных территорий

Попытки россии аннексировать часть украинских территорий грубо нарушают приказ Международного суда ООН о временных мерах, который был издан 16 марта этого года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По его словам, на этот счет Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге.

«После попытки путина совершить аннексию Украина официально сообщила Международному суду, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно скорее», – написал Кулеба.

Напомним, россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН с осуждением «референдумов» в Украине.