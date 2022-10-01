В СБУ объявили о подозрении главарю «лнр» Пасечнику и еще 8 «депутатам народного совета» за организацию псевдореферендума

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении 9 организаторам «референдумов» на оккупированных территориях востока Украины, включая главаря «лнр» Леонида Пасечника.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Служба безопасности Украины продолжает документировать
Отмечается, что «глава лнр» Леонид Пасечник подписал обращение депутатов незаконного «народного совета лнр» о вступлении в силу преступного «закона о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав россии на правах субъекта россии».
По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию «центральных и участковых избирательных комиссий», обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита.
Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к россии.
Также подозрение от СБУ получили 8 так называемых «депутатов народного совета днр», а именно:
-Максим Кныш;
-Александр Мальков;
-Наталья Стрельчук;
-Мирослав Руденко;
-Анастасия Селиванова;
-Александр Бондаренко;
-Александр Дяговец;
-Алексей Жигулин.
Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за «закон» о проведении «референдума» и обратились к главарю террористической организации «днр» Пушилина за подписанием этого неправомерного документа.
В рамках открытых уголовных производств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
-ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
-ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Напомним, в деоккупированном Волчанске СБУ задержала предателя, который помогал рашистам захватить и оккупировать город.