В СБУ объявили о подозрении главарю «лнр» Пасечнику и еще 8 «депутатам народного совета» за организацию псевдореферендума

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении 9 организаторам «референдумов» на оккупированных территориях востока Украины, включая главаря «лнр» Леонида Пасечника.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины продолжает документировать

Отмечается, что «глава лнр» Леонид Пасечник подписал обращение депутатов незаконного «народного совета лнр» о вступлении в силу преступного «закона о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав россии на правах субъекта россии».

По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию «центральных и участковых избирательных комиссий», обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита.

Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к россии.

Также подозрение от СБУ получили 8 так называемых «депутатов народного совета днр», а именно:

-Максим Кныш;

-Александр Мальков;

-Наталья Стрельчук;

-Мирослав Руденко;

-Анастасия Селиванова;

-Александр Бондаренко;

-Александр Дяговец;

-Алексей Жигулин.

Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за «закон» о проведении «референдума» и обратились к главарю террористической организации «днр» Пушилина за подписанием этого неправомерного документа.

В рамках открытых уголовных производств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

-ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

-ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, в деоккупированном Волчанске СБУ задержала предателя, который помогал рашистам захватить и оккупировать город.