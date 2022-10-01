«Я гнил полностью»: Морпех из николаевской бригады Дианов рассказал об обороне «Азовстали» и ужасах плена

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Михаил Дианов рассказал об обороне на «Азовстале» и о пережитом в плену.

Об этом морпех рассказал ТСН.

За судьбу Михаила Дианова переживали тысячи украинцев, увидев на заводе раненого мужчину с аппаратом внешней фиксации, который продолжал вести борьбу.

– Я оптимистический оптимист, – говорит он во время интервью.

О его улыбке мир узнал благодаря фотографии – азовец Дмитрий Козацкий на псевдо «Орест» сделал ее во время осады «Азовстали». Боец Мишаня в изорванном кожухе, с лохматой бородой, шпицами в искалеченной руке и улыбается.

– Как я выжил? У меня не попали, - утверждает он.

Михаил на войне с 2015 года. До Мариуполя и плена он был гранатометчиком в приазовских степях, потом раненый попал на завод Ильича и «Азовмаш», а уже оттуда удалось выехать на «Азовсталь». Он воевал одной левой и больше всего не любил авиаудары по заводу.

– Ожидается массированный авиаудар и все – ты становишься между какими-то суперперекрытиями, и это не летит истребитель или штурмовик и бросил там бомбу, это летит эскадрилья бомбардировщиков и бу-бу-бу-бу-бу-бу. Эта вся штука трясется, через вентиляцию входит пыль и мы все в масках были, дышать было невозможно, – рассказывает мужчина о буднях на «Азовстали».

Он выполнил приказ выжить, сдавшись в плен.

– В Еленовке ужас был, это концлагерь, – говорит боец.

До освобождения из Еленевки его вывозили только раз, чтобы снять аппарат наружной фиксации.

– Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза, «ты же морпех, давай, терпи», один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, где я должен был деться. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью, – рассказывает Михаил.

Сейчас в его руке не хватает 4-х сантиметров кости. Ортез для своей изуродованной конечности морпех сделал сам и не позволяет врачам что-либо изменить.

На его лице еще остались следы от скотча, его налепили еще в Еленивке, а сняли только когда он услышал:

– «Ребята, Слава Украине!» Ого-го-го-го! Был украинский флаг, хотел заплакать, но слез не было, – делится военный.

Михаил уверен, что ему обязательно восстановят руку, и он снова будет играть на музыкальных инструментах. В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше любил играть на басгитаре. А еще он мечтает о рыбалке и о том, как заработает - откроет свою мастерскую по металлу.

Что удивляет Дианова по возвращении из плена – это то, что он стал очень популярным. Поэтому сейчас есть новая мечта.

- Я хочу просто пройтись по Киеву, чтобы меня никто не трогал, зайти в магазин и купить не очень нужную мне вещь, я собирал давно деньги, чтобы купить себе какую-нибудь безделушку, поиграть два часа может и поставить на полки, потому что я ее купил, - рассказывает Михаил.

Напомним, как в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и россией. Украина вернула домой 216 защитников "Азовстали". А позже Украина вернула из плена еще двух гражданских и четырех николаевских морпехов, защищавших Мариуполь.