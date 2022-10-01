Попытка аннексии россией украинских территорий не повлияет на планы по их освобождению, - Подоляк

Попытка аннексии россии территорий четырех украинских регионов никоим образом не повлияет на решимость Украины освободить все свои земли.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Politico.

«Для наших планов (аннексия россией территорий – НН) не имеет значения, – заявил Михаил Подоляк и добавил: – Народ должен освободить все свои территории».

Советник главы Офиса Главы государства также отметил, что мобилизация, которую недавно объявил Президент рф, свидетельствует о том, что в россии закончилась профессиональная армия.

«На смену этой армии приходят совершенно неподготовленные люди. Человеческий ресурс выбросили на передовую, и его просто уничтожат», – отметил он.

По словам советника руководителя Офиса Президента, Украине даже выгодно, что россия объявила эту мобилизацию.

«Это показывает народу россии, что страна действительно находится в состоянии войны, что ей не очень хорошо в этой войне и что сами россияне будут платить большую цену», – отметил Михаил Подоляк.

Кроме того, по его мнению, мобилизация в россии дает Украине повод призвать западных партнеров к усилению военной поддержки.

«Например, еще 100 ракет калибра 155 мм решили бы проблему, извините за такое высказывание, дополнительные человеческие ресурсы, которые россия использует на поле боя», – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Напомним, попытки россии аннексировать часть украинских территорий грубо нарушают приказ Международного суда ООН о временных мерах, изданный 16 марта этого года.