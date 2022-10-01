«20 человек погибли, и среди них – 10 детей»: В СБУ рассказали детали расстрела оккупантами автоколонны на Харьковщине

В СБУ рассказали детали о еще одном военном преступлении российских войск - недавнем расстреле гражданской колонны в так называемой «серой зоне» между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

– В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик «ГАЗель». Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Но рашисты не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства, - заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры расследуют это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям.

В настоящее время устанавливаются лица убитых россиянами граждан, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан. Сроки давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за содеянное, подчеркнули в СБУ.