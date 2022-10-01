На Херсонщине оккупанты захватили помещения спортивной школы, обворовывают дома и отбирают у местных автомобили

В оккупированной части Херсонской области российские войска обстреляли Высокополье, Миролюбовку, Заречное, Осокоровку и Нововознесенское. Пострадали мирные жители и есть разрушения.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области на странице Facebook.

«Повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили и дороги. Есть пострадавшие среди местных жителей. Полиция собирает вещественные доказательства, проводит осмотр мест обстрелов и фиксирует последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск рф», - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали факт захвата помещения и имущества детско-юношеской спортивной школы в Олешках и случаи мародерства российских военных в Херсоне, Бериславе и Олешках. Местные жители сообщают о том, что военные рф обворовывают их дома и отбирают автомобили.

За прошедшие сутки полиция Херсонской области открыла 25 уголовных производств по статье «нарушение законов и обычаев войны».

Напомним, во временно оккупированной части Херсонщины захватчики за последние две недели ужесточили фильтрационные меры в отношении патриотически настроенного населения.