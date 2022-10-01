В Одессе задержали вражеских агентов, готовивших провокации ко дню рождения путина

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований разоблачили агентурную сеть спецслужб рф, задачей которой было проведение подрывной деятельности на территории региона.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По задачам рашистов злоумышленники собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистов и участников АТО для формирования так называемых «списков зачистки», если бы россиянам удалось захватить область; проводили провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами «русского мира»; покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали забросить в город.

22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага россии: вывесили вражеский триколор с надписью «Одесса – русский город» и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать «поздравление путина с днем рождения» 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса искренне приветствует президента рф.

Эта задача, а также подготовка «материально-военной базы» для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп.

Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Однако благодаря действиям Службы безопасности на упреждение злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена.

В ДБР добавили, что организовал эту преступную группу местный житель, который с 2014 года открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях на территории города. После начала войны он по заданию своих кураторов из спецслужбы государства-агрессора сформировал преступную группу, в которую привлек еще двух сторонников "русского мира".

Также они разрабатывали планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области с целью проведения подрывной деятельности в пользу рф.

Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят похитить предпринимателя, также занимающегося волонтерством, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора, обменять украинского патриота на российских пленных.

Для похищения злоумышленники переоделись в военную форму и наняли помощников, которых на самом деле сыграли правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации.

Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.