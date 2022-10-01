МИД требует от российских оккупантов немедленно освободить похищенного гендиректора ЗАЭС

МИД Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны россии и грубым нарушением международного права. россия должна немедленно уволить генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и G7, также принять решительные меры», - говорится в заявлении.

В ведомстве в очередной раз отметили необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества для обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и его возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.

Напомним, что 30 сентября оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова - получили насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении