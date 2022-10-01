путин дал «героя» ликвидированному заместителю гауляйтера Херсонщины сальдо

Президент рф владимир путин своим указом присвоил звание героя российской федерации полковнику алексею катериничеву, который был ликвидирован во временно оккупированном Херсоне вследствие удара ВСУ по месту скопления вражеской техники и личного состава врага.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на указ.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание героя российской федерации полковнику катериничеву алексею викторовичу (посмертно)», - говорится в указе.

Напомним, что в комнату дома, где жил заместитель гауляйтера Херсонщины и экс-сотрудник ФСБ, в ночь на пятницу прилетели две ракеты - коллаборант погиб, не проработав на своей должности и двух месяцев.