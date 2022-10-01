рф временно остановила поставки природного газа в Италию

Российская газодобывающая и газораспределительная монополия «Газпром» временно остановила поставки природного газа в Италию, что усилило энергетический кризис в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшей нефтяной компании Италии Eni SpA заявила, что «Газпром» не может подтвердить запрашиваемые объемы газа на 1 октября, заявив, что поставки газа через Австрию невозможны:

«Мы работаем над тем, чтобы проверить с «Газпромом», возможно ли возобновить потоки в Италию», - сказал спикер Eni SpA.

В то же время в итальянской компании добавили, что Австрия, похоже, получает газ от «Газпрома».

Европейские страны спешат найти альтернативы российскому газу и защититься от перебоев в поставках, поскольку президент россии владимир путин продолжает перекрывать энергоносители на континенте, чтобы оказывать давление на Европейский Союз через несколько раундов санкций в ответ на вторжение в Украину.