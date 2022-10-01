«Взять Чечню или Сирию – тут вообще по-другому все»: Оккупанты считают, что в рф мобилизируют «мясо» без навыков, которое им не поможет

Российские оккупанты, которые уже некоторое время находятся на войне в Украине, считают, что мобилизированные даже с опытом боевых действий, будут бесполезными.

Об этом свидетельствует разговор, перехваченный украинскими разведчиками.

В ходе диалога один оккупант говорит, что в россии мобилизируют «мясо», ротации не будет, а война в Украине протекает совершенно иначе чем тот болевой опыт, которые получала российская армия в Чечне или Сирии.

«-Как дела, деревня?

-Да, ниче. Я ж тебе вот звонил, когда говорил, что забирают помаленьку.

-Вас с Васильевичем не трогают?

-Нет, пока нет. Сейчас пока вроде молодые до 35 лет.

-Может вас поменяют и приедут? Отпустят вас на побывку.

-Да нас не отпустят по-любому.

-Думаешь?

-Да, 100%. Ну а че ты думаешь? Долбо*бов загонят, а стариков выгонят? Да х*й, не поверю, нах*й. Просто, грубо говоря, на мясо только запустить их нах*й и все.

-Ну там же набирали и не только это, скажи, что молодняк. Но там же говорили, что вроде набирают тоже, кто участвовал в боевых действиях.

-Ну, какая разница? Ну б*, если бы ты участвовал, грубо говоря, 10 лет назад, нах*й, че ты там помнишь че-то? И тут вообще война другая, нах*й. Вот взять Чечню, Сирию – тут вообще по-другому все.

-Главное, что был боевой навык, чтобы автомат в руках держал.

-Автомат здесь нах*й не нужен. Здесь, говорю, надо как минимум пушку держать за пазухой. Тут х*ли говорить, *б твою мать, вон «лом» уехал, мы вчера со Стародубом ездили, с Сережей. Ну, ничего им еще не давали. Они пока на сборах, короче.

-Ну, тогда пусть берет лопату штыковую, нах*й, и в атаку за трофеями»