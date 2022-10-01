Изоляция, признание террористом и трибунал: В МИД предложили другим странам варианты реакций на попытку россии аннексировать украинские земли

МИД Украины выступило с заявлением в ответ на попытку россии аннексировать украинские территории, в котором предложило государствам-партнерам варианты ответов на противоправные действия рф.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В частности, МИД предлагает партнерам предпринять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка: ускорить предоставление Украине всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против России.

МИД просит изолировать Россию и ее руководство от цивилизованного мира.

"Им не место в международных организациях и на международных площадках", - говорится в заявлении.

Кроме того, Украина настаивает на необходимости юридически и политически «признать Россию тем, чем она является государством-террористом».

МИД также призывает каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины.

«Украина и мир никогда не признают российские попытки установить контроль над украинской землей и не согласятся на неправомерные российские ультиматумы. Реализуя свое законное право на самооборону, Украина продолжит освобождать временно оккупированные Россией территории, восстанавливая свою территориальную целостность в международно признанных границах, освобождая своих людей от оккупации, защищая свое право на существование как государства и нации. Украина обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления», – заявило министерство иностранных дел Украины.

Напомним, попытка аннексии россии территорий четырех украинских регионов никоим образом не повлияет на решимость Украины освободить все свои земли.