Война на Николаевщине: Ночью в небе над Николаевщиной ВСУ уничтожили пять дронов-камикадзе

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 1 октября доступна по этой ссылке.

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08:42 2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе Shahed-136. Пять из семи Shahed-136 уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады, сообщают ПС ВСУ.

08:12 Ночью оккупанты обстреляли Николаев вероятно ракетами С-300. Запуск ракет производился с территории временно оккупированной Херсонщины.

В настоящее время известно о семи жителях Николаева, получивших легкие ранения в результате ночных обстрелов.

08:02 ОК «Юг» в сводке за 1 октября сообщает, что обстановка в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется Силами обороны. Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций. Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

«Но точность наших подразделений уничтожила 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных», - говорится в сообщении.

Враг пытается найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов. В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

«Два раза в день был обстрелян Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня «Град». Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат. В Николаеве при разборе завалов пораженного жилого дома извлекли погибшую женщину», - добавили в ОК «Юг».

Нашей авиацией нанесено 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в том числе по враждебным логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Потери врага за боевой день составляют уничтоженные 64 рашиста, склад с боеприпасами, 2 самоходные гаубицы «Мста-С», 2 противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой авто-бронетехники. Один БТР затрофеен.

Корабельная группировка вражеского флота в уменьшенном до 8 единиц составе держится в ракетно безопасном для себя районе, но коварно удерживает наготове 24 "Калибра". Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна. Не исключены и атаки с применением дронов-камикадзе. К тому же море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье.

07:44 Ночью в районе Николаева были зафиксированы пролеты дронов-камикадзе, часть из которых улетела в сторону Кропивницкого. По предварительным данным, их сбили.