ФСБ была против обмена бойцов «Азова» на Медведчука, но путин настоял, - The Washington Post

Президент России Владимир Путин одобрил самый большой с начала войны обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября вопреки возражениям Федеральной службы безопасности РФ. В силовом ведомстве были озабочены реакцией россиян на увольнение бойцов полка «Азов» взамен одного пророссийского политика и кума главы РФ Виктора Медведчука. Но диктатор настоял на своем.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова украинских и американских чиновников, сообщает Обозреватель.

Источники заявили, что в ведомстве опасались общественной критики из-за соотношения количества уволенных украинцев и россиян, поскольку первых было почти в четыре раза больше. А также – типа задействованных украинских солдат – пропагандисты окрестили «азовцев» «жестокими неонацистами» – и роль личности Медведчука.

«ФСБ была категорически против. Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности», – сказал украинский госслужащий на условиях анонимности.

Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США заявило, что увольнение Медведчука показало его важность для Путина.

«Показательно , что Путин решил обменять своего дружка и одного из своих давних доверенных лиц в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень праздновали возвращение этих доблестных бойцов домой и очень ругались в Москве, чтобы увидеть, что действительно беспокоит Путина», – сказал источник.

А исследователь России и автор будущей биографии Путина «Царь по воле случая» Эндрю Вайс увидел в этом шаге лояльность диктатора и верность старым друзьям.

«Известно, что у Путина есть очень сентиментальная жилка, и он остается верным людям, срок годности которых истек. Медведчук считался лояльным к Кремлю человеком и хорошей точкой доступа для российского влияния», – сказал он.

Как оказалось, ФСБ действительно правильно предсказал ситуацию. В день обмена, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский оценил его как « победу нашего государства», после чего Кремль подвергся редкой критике со стороны сторонников кровавой политики российского диктатора. Публика гневно осудила увольнение украинских защитников.

«Увольнение… хуже преступления… и хуже ошибки. Это невиданная дурость» , – написал в социальных сетях оккупант, бывший главарь боевиков « ДНР » Игорь Гиркин (Стрелков).

Ситуация для Путина усугубилась еще и тем, что обмен произошел на второй день после объявления им «частичной» мобилизации. Эти две новости одновременно заставили поверить россиян в неудаче своей страны на фронте. Кроме того, под сомнением оказалась «стратегическая мудрость» лидера.