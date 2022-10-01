«Общий тротиловый эквивалент около 650 килограмм»: В Харьковской области взрывотехники разминировали дамбу

Взрывотехники разминировали дамбу в селе Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«У дамбы во время проверки на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы – общий тротиловый эквивалент около 650 килограмм. По словам сотрудников, это невероятно большое количество взрывчатки», - написал Болвинов в Facebook.

«Для понимания, по оценкам экспертов для взрыва трубы Северного Потока было использовано 500 кг тротилового эквивалента. Последствия такого взрыва были бы ужасающие – затопление целых деревень и поселков. Преступления россиян против гражданского населения не оправдаются. Большое спасибо всем взрывотехникам, которые работали на месте и обезвредили такое большое количество взрывчатки», - добавил он.