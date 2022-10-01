Оккупанты усложнили выезд из Херсонской области, введя «спецразрешения»

Российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области, практикуя так называемые «спецразрешения». За минувшие сутки уехать смогли только 11 человек.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

«Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсона. Так за вчерашний день смогли уехать только 11 человек. Сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда», - написал Соболевский.

Кроме того, что оккупанты требуют предоставлять личные данные, они «просят максимально доступно объяснить причину выезда из области».

«Русский мир превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать. Ждем освобождения Херсонщины от этой нечисти. ВСУ знают, как это сделать», - добавил Соболевский.

Напомним, с августа россияне не выпускают украинцев из Мелитополя без спецпропусков .