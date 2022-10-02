Конституционный суд россии одобрил аннексию украинских областей – «выборы в парламенты» назначены на сентябрь 2023 года

Конституционный суд россии одобрил пакет документов о принятии оккупированных «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав россии.

Об этом сообщает кремлевский ТАСС со ссылкой на КС рф.

Согласно постановлению Конституционного суда, «ДНР» и «ЛНР» вошли в состав россии в статусе «республик» с русским языком как государственным.

Запорожская и Херсонская области считаются принятыми в россии как «отдельные субъекты со своими нынешними названиями».

Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами. Кроме этого, уже даже назначили «выборы» в «парламенты» на сентябрь 2023 года.

Напомним, попытка аннексии россии территорий четырех украинских регионов никоим образом не повлияет на решимость Украины освободить все свои земли.