Русский государственный, рубль и автоматическое гражданство: путин внес в госдуму законопроекты касательно «присоединенных» территорий

В россии продолжают пытаться установить свои порядки на временно захваченных территориях Украины.

Соответствующие законопроекты внес в российскую государственную думу владимир путин.

Оккупированные территории хотят аннексировать в их нынешнем «статусе»: «ДНР» и «ЛНР» как «республики», а захваченные части Запорожской и Херсонской областей – как отдельные области.

Захваченным регионам хотят выбрать «губернаторов» в течение 10 дней. Также в Кремле хотят провести «выборы парламентов» в захваченных украинских городах и планируют, что они должны состояться в сентябре 2023 года.

Русский язык хотят сделать государственным, но «гарантируют», что местные жители смогут изучать и украинский. Также вводят «переходной период» до 1 января 2026 года, а до 2023 года хотят открыть территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Помимо этого, на оккупированных частях хотят ввести рубль. В «общероссийский бюджет» территории хотят включить до 1 января 2023 года.

Также в Кремле хотят сделать жителей захваченных территорий гражданами россии автоматически. Исключение делается для лиц, которые в течение одного месяца (видимо, со дня официальной аннексии) заявят о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство.

Ну и «вооруженные силы» Донецкой и Луганской областей хотят включить в состав российской армии.

Напомним, конституционный суд россии одобрил пакет документов о принятии оккупированных «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав россии.