Благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты стали чаще сдаваться в плен, – Генштаб

Благодаря успешным действиям украинских военных оккупанты начали чаще сдаваться в плен и покидать свои позиции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Благодаря успехам Сил обороны на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния враждебного личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций», - говорится в сообщении.

Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения оккупантов пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. В частности, в населенном пункте Счастья 30 сентября была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военных РФ из состава второго армейского корпуса армии РФ.

«Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил российской федерации задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой «специальной военной операции» на территории Украины», - говорится в сообщении.

Как известно, по состоянию на 2 октября Украина провела с россией 24 обмена, в результате чего из российского плена удалось вернуть 808 человек.