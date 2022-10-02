Украинские военные показали видео, как они сбили российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» стоимостью 16 миллионов долларов

Видео появилось на странице группировки Объединенных сил.
Группа рассказывает, что в течение 1 октября украинская противовоздушная оборона на востоке страны уничтожила 2 вертолета Ка-52, 3 беспилотника типа «Орлан-10» и дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136.
Вертолет «Аллигатор» — одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага, стоимостью около 16 миллионов долларов.
Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.