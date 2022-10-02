«Возвращается украинский флаг и о российском фарсе с бумажками и аннексиями никто и не вспоминает», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе в отчетах от военных все больше информации о новых освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах. Также он добавил, что там, где возвращается украинский флаг, никто, кроме правоохранителей, не упоминает о псевдореферендумах, на основании которых рф аннексировала захваченные территории.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к нации, в конце 221-го дня с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.

«Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет отвечать за это», - сказал Президент.

Он также поблагодарил всех причастных за то, что украинский флаг возвращается на украинские территории.