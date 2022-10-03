Залужный провел переговоры с генералом США Милли: Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в очередной раз провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook .

«В этот вечер провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии» , - говорится в сообщении Залужного.

Кроме того, главнокомандующий поблагодарил американского народа и лидеров страны за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена.

Напомним, что в рамках визита в Турцию руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главным советником Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калином и с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате.