ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отразили восемь атак и нанесли десятки ударов по скоплениям врага

Уже 222-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 октября.

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07:50 Утром враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района, сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

Враг выпустил около десяти ракет С300.

В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

07:42 В Днепре сообщают о взрывах.

07:31 Работа ночью САУ CAESAR французского производства.

07:26 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов.

По уточненной информации подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более двухсот пятидесяти оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.

01:50 В ОК «Юг» рассказали, что результатом более 340 огневых задач было уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой автобронетехники.