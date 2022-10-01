Война на Николаевщине: Отбой воздушной тревоги

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 2 октября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:19 Отбой воздушной тревоги.

07:28 По всей территории Николаевской области объявили воздушную тревогу.

07:14 Обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и продвижении. Имеют частичный успех на Севере, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Нашей авиацией нанесено семь ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.

Уничтожены 40 рашистов, два танка и семь единиц другой автобронетехники.

На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов, выезды с подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 часов и просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

В Черном море функционирование зерновых коридоров происходит по плану. Корабельная группировка вражеского флота состоит из восьми боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Готовы три надводных и два подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты «Калибр». Ужесточение шторма в море повышает минную опасность.