ВСУ изменили динамику боевых действий и достигли прогресса на Херсонщине, – глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что ВСУ добиваются прогресса в Херсонской области, что означает своего рода «смену динамики» боевых действий украинских сил с российскими оккупантами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

– То, что мы сейчас видим, это определенным образом представляет собой изменение в динамике боя, – прокомментировал руководитель Пентагона успехи ВСУ.

Он подчеркнул, что украинские силы показали себя «очень и очень хорошо» в Харьковской области и продвигаются дальше. В Херсонской области, по его словам, они также достигают прогресса.

Остин объяснил это хорошим обучением и практическим опытом украинских военнослужащих, а также эффективным использованием оружия, предоставленного со стороны США и других союзников. Отдельно при этом руководитель Пентагона отметил эффективность применения ВСУ ракетных систем HIMARS, с помощью которых удалось поразить значительный потенциал россиян.

Министр обороны США подчеркнул, что изменение динамики боя украинскими силами создало возможности для маневров.

В ответ на вопрос, почему США не поставляют оружие большего радиуса действия, такое как ракеты ATACMS, Остин заверил, что регулярно общается напрямую со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым по этому поводу. Он подчеркнул, что США предоставили Украине вооружение, которое очень эффективно на поле боя.

Остин также отметил, что дальнейшее развитие ситуации в Украине «трудно предсказать», однако, по его словам, США «будут продолжать оказывать помощь украинцам в сфере безопасности столько, сколько потребуется».