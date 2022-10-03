«Нах* мы сюда полезли?»: Оккупант жалеет о войне с Украиной, ругается на командование и хочет поскорее сбежать в рф

Российский оккупант эмоционально рассказал о войне, собственном командовании и желании быстрее бежать в рф.

Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

-Нах*й мы сюда полезли? Нах*й эта страна у*бищная нужна, бл*ть? Просто у*бищная! В карманах земля, бл*, в трусах земля, бл*, весь в грязи, бл*, как чмо *баной, бл*. От консерви уже тошнит, бл*, нах*й, – в пи*ду, бл*, – жалуется оккупант.

Оккупант надеется, что сбежит из Украины раньше – он по рации слышал о сборе списков российских ракетчиков, хотя предполагает, что, возможно, оккупационное командование просто проверяет кто где есть.

Он тоже критикует свое командование.