«Нах* мы сюда полезли?»: Оккупант жалеет о войне с Украиной, ругается на командование и хочет поскорее сбежать в рф

Российский оккупант эмоционально рассказал о войне, собственном командовании и желании быстрее бежать в рф.
Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
-Нах*й мы сюда полезли? Нах*й эта страна у*бищная нужна, бл*ть? Просто у*бищная! В карманах земля, бл*, в трусах земля, бл*, весь в грязи, бл*, как чмо *баной, бл*. От консерви уже тошнит, бл*, нах*й, – в пи*ду, бл*, – жалуется оккупант.
Оккупант надеется, что сбежит из Украины раньше – он по рации слышал о сборе списков российских ракетчиков, хотя предполагает, что, возможно, оккупационное командование просто проверяет кто где есть.
Он тоже критикует свое командование.
– У меня командование наше конченное, и нашей дивизии – бл*ской ублюдской нах*й – не *бет, где я есть. И даже не интересуется. Им вообще по*ую, бл*, – сказал оккупант и сообщил жене, чтобы вдруг что, то она его искала в районе села Шипиловка Луганской области.