Российская пропаганда после поражений оккупантов отклонилась от нарративов кремля, – ISW

Российское информационное пространство изменилось после поражения россиян в Лимане и на фоне проведения частичной мобилизации. На российском телевидении активно обсуждают неудачи на фронте, называя виновными в этом несвоевременно приславшее поддержку военное руководство.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты ISW отметили, что теперь проблемы фронта активно обсуждают в информационном пространстве рф, а иногда на цензурированном российском телевидении даже критикуют решение владимира путина «аннексировать четыре украинских области перед тем, как защитить их административные границы или даже линию фронта», и сомневались в возможности россии когда-нибудь полностью оккупировать эти территории.
«Российское информационное пространство существенно отклонилось от нарративов кремля и министерства обороны россии о том, что ситуация в целом под контролем. Нынешнее давление критики и сообщения оперативных военных подробностей кремлевскими пропагандистами стало напоминать дискурс блоггеров на прошлой неделе», – сказано в отчете ISW.
Это, по мнению экспертов, существенно отличается от подачи информации, которая была раньше и фактически заключалась в преувеличении успехов россии в Украине.
«Объявление кремлем частичной мобилизации открыло широкую российскую общественность перед последствиями поражения под Харьковом, а затем под Лиманом, разрушив попытки кремля изобразить войну как ограниченную и в целом успешную. Поражение россии под Лиманом повлекло даже больше неразберихи и негатива в российском информационном пространстве, чем уход россиян из Киева, острова Змеиный или даже Харькова. Влияние Лимана, вероятно, больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя», – считают аналитики.