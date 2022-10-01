Российская пропаганда после поражений оккупантов отклонилась от нарративов кремля, – ISW

Российское информационное пространство изменилось после поражения россиян в Лимане и на фоне проведения частичной мобилизации. На российском телевидении активно обсуждают неудачи на фронте, называя виновными в этом несвоевременно приславшее поддержку военное руководство.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отметили, что теперь проблемы фронта активно обсуждают в информационном пространстве рф, а иногда на цензурированном российском телевидении даже критикуют решение владимира путина «аннексировать четыре украинских области перед тем, как защитить их административные границы или даже линию фронта», и сомневались в возможности россии когда-нибудь полностью оккупировать эти территории.

«Российское информационное пространство существенно отклонилось от нарративов кремля и министерства обороны россии о том, что ситуация в целом под контролем. Нынешнее давление критики и сообщения оперативных военных подробностей кремлевскими пропагандистами стало напоминать дискурс блоггеров на прошлой неделе», – сказано в отчете ISW.

Это, по мнению экспертов, существенно отличается от подачи информации, которая была раньше и фактически заключалась в преувеличении успехов россии в Украине.