Двух жительниц Южноукраинска отдали под суд за распространение в соцсетях пропаганды оккупантов

Двух жительниц Южноукраинска будут судить за распространение материалов об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины и глорификацию ее участников.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что женщины, с марта по июнь 2022 года, через запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники», распространяли материалы, отрицающие вооруженную агрессию россии против Украины, прославляющие действия оккупантов на территории Украины. Также, они публиковали на своей странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей армии рф.

По ходатайству прокурора судом наложен арест на имущество одной из женщин – ¼ доли квартиры стоимостью более полумиллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.