Путин уже сам признает провальной свою мобилизацию, – британская разведка

Британская разведка отмечает, что президент рф владимир путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, тогда как местным чиновникам не объяснили ее масштабы и юридические основания.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

29 сентября Путин обратился к своему Совбезу по поводу мобилизации, которую он объявил 21 сентября, и сказал, что «во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их».

«Чрезвычайно быстрое признание путиным проблем отмечает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании», - объясняет британская разведка.

Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное путиным и его минобороны, говорится в сводке.

В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fJAgk1CCPa 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/01TKtrgPXM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 3, 2022

Напомним, как жена российского оккупанта рассказала о случаях мобилизации 65-летних и мужчин, которые раньше не служили.