«Это фиаско»: В ГУР заявили, что часть окружения путина ищет пути бегства от диктатора рф

Отдельные представители кремля пытаются найти возможность уйти от президента рф владимира путина, спасти себя и свое состояние. Вопрос будущего россии остается открытым.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

– Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от безумного диктатора. Но, непременно, неформальные каналы тоже есть. Публичная политика – это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты: и публичные, и не публичные, и закрытые, и открытые, – рассказал Андрей Юсов.

– Можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской россии, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил «коллективный путин» и действительно помешанный диктатор. С каждым новым уровнем эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри россии, безусловно, будет усиливаться МО Украины.

По его словам, финал путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего россии остается открытым.