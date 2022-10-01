Жителя Луганщины лишили имущества и посадили в тюрьму на 12 лет за слив оккупантам информации о ВСУ

Жителя Луганской области суд признал виновным в коллаборационизме (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что с 22 по 25 марта 2022 года житель Луганщины собирал информацию о местоположении украинской военной техники и ее передвижении на территории городов Приволье и Рубежное.

Собранные данные он с помощью мобильного телефона передавал представителям рф.

Мужчину задержали 26 марта.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями отдела полиции №3 Северодонецкого РУП ГУНП в Луганской области совместно со следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как агента российской разведки отправили в тюрьму на 12 лет за продажи тайных документов.