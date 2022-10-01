В Одессе задержали агента оккупантов, который скрыто фотографировал военных

В Одессе СБУ задержала еще одного агента спецслужб рф, разведывавшего места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города. Также он отрабатывал враждебную задачу сбора учредительных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Соответствующие материалы оккупанты планировали использовать для проведения диверсий и информационно-психологических операций против защитников города.

Кроме того, захватчики пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружений ВСУ для проведения ракетных ударов.

По данным следствия, российским агентом оказался местный житель, которого спецслужбы рф привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Предпосылкой для враждебной вербовки стала активная прокремлевская позиция злоумышленника, которую он неоднократно обнародовал среди окружающих и соцсетей.

Для коммуникации с агрессором он использовал разные мессенджеры, в том числе анонимный Телеграм-канал.

В результате оперативных действий сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили враждебную агентурную связь и задержали злоумышленника в Одессе.

Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с поличным с представителем спецслужб страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения») Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и документированию разведывательно-подрывной деятельности проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.